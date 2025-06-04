Columbia's accreditation threatened over harassment of Jewish students

The U.S. Department of Education is threatening Columbia University's accreditation because the agency said the New York private school violated Title IX by not cracking down on harassment of Jewish students.
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