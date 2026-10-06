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«Роналду – это сверхфутболист и сверхчеловек. Криштиану могу сравнить только с Месси. Две легенды в истории». Кухарчук об игроках

Бывший футболист клубов РПЛ Илья Кухарчук сопоставил Криштиану Роналду и Лионеля Месси . « Криштиану Роналду – это сверхфутболист и сверхчеловек.

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