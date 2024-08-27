Художник «Шрека» показал свои версии персонажей из «Черепашек-ниндзя». Эйприл получила дизайн из 80-х, но у нее увеличились глазаПрофессиональный цифровой художник Рики Баба (Ricky Baba), работавший над мультфильмом «Шрек навсегда», опубликовал свои версии персонажей из вселенной «Черепашки-ниндзя».