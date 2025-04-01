Белорусская молодежь обсудила процесс цифровизации Китая

Минск, 31 марта /Синьхуа/ -- Посольство КНР в Беларуси и Белорусское общество дружбы и культурных связей с зарубежными странами 28 марта совместно провели семинар на тему "Государственная политика Китая в сфере цифровизации".
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