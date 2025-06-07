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Царьград

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Цель достигнута. Россия нанесла групповые удары по военно-промышленным комплексам Украины. Свежие новости СВО на 7 июня

Цель достигнута. Россия нанесла групповые удары по военно-промышленным комплексам Украины. Свежие новости СВО на 7 июня

Цель достигнута. Россия осуществила групповые атаки на объекты военно-промышленного сектора Украины. Оперативные сводки с фронта специальной военной операции на 7 июня.

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