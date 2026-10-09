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Власти ЕС и Германии осудили введение санкций США против МУС

Власти ЕС и Германии осудили введение санкций США против МУС

Власти ЕС и Германии осудили введение санкций США против МУС, сообщает Deutsche Welle. «Сегодня мрачный день для международного права и самой идеи мирового порядка, основанного на правилах», — прокомментировала министр юстиции Германии Штефани Хубиг новость о том, что США ужесточают санкции против Международного уголовного суда.

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