Власти ЕС и Германии осудили введение санкций США против МУС, сообщает Deutsche Welle. «Сегодня мрачный день для международного права и самой идеи мирового порядка, основанного на правилах», — прокомментировала министр юстиции Германии Штефани Хубиг новость о том, что США ужесточают санкции против Международного уголовного суда.