Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 636 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Авгур
    Нату вам не надо? Терпите горячие финские парни ,иначе вам Ната покажет Югославию в будущем.🤗Вступив в говно отмытьс..."Оказалось НАТО н...
  • Модест
    Просто гениальный анализ! Вот как заставить наших политиков слышать таких умнейших и прозорливых людей?Андрей Фурсов: ск...
  • Сергей Скрипальщиков
    Кончится тем, что финляндия снова войдет в состав России. Как всегда и было!"Оказалось НАТО н...

Порвать с цивилизацией смерти

Порвать с цивилизацией смерти

Автор: Александр Дугин Надо провести ментальный эксперимент и представить себе, что еще - кроме нанесения ядерного удара - может сделать нам плохого, воюющий с нами Запад? Какие санкции наложить? Кого выслать? Как унизить? Откуда выгнать? Чего лишить? (Ядерный удар мы не рассматриваем, его не нанесут, а если нанесут, то дальше будет всё равно, поскольку и мы нанесем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх