На разговор с полицейскими вызвали директоров школ Уссурийска

Сотрудники полиции провели рабочую встречу с руководителями учреждений образования Уссурийска. Темой стала профилактика деструктивного поведения учащихся в школах: как педагогам понять причины происходящего и эффективно работать с проблемными детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии