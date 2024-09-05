Курские мышеловки: «В лесу русским трудно нас вычислить, они заманивают хлопцев в село, а потом прилетает ФАБ»

Ситуация в Суджанском и Кореневском районах становится опасной для врага, но он все равно пытается вклиниться в нашу оборону Подтверждаются сообщения, что Генштаб ВСУ продолжает перебрасывать новые части на Курское направление.
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