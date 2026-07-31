Al-Monitor: США вывели войска и ЗРК Patriot из Эрбиля в Ираке

США вывели из Эрбиля основную часть войск и ЗРК Patriot, переместив их в неизвестное место. Вывод начался на прошлой неделе и связан с планом по сокращению военного присутствия в Ираке, который завершится в 2026 году.
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