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Царьград

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Al-Monitor: США вывели войска и ЗРК Patriot из Эрбиля в Ираке

Al-Monitor: США вывели войска и ЗРК Patriot из Эрбиля в Ираке

США вывели из Эрбиля основную часть войск и ЗРК Patriot, переместив их в неизвестное место. Вывод начался на прошлой неделе и связан с планом по сокращению военного присутствия в Ираке, который завершится в 2026 году.

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