💐 Для организации 17-го Парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду высадили более 105 тысяч луковиц Традиционная выставка началась 27 марта.
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💐 Для организации 17-го Парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду высадили более 105 тысяч луковиц Традиционная выставка началась 27 марта.