Экс-главком ВСУ Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс (НАТО). Такое заявление 3 августа сделал экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный на общем совещании послов в Киеве.
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