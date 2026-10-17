Кандидаты в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян и Флориан Филиппо раскритиковали желание Владимира Зеленского получить от ЕС 70 миллиардов евро на военные нужды до 2027 года.
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