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Украинские дроны снова атаковали российскую энергетику

Украинские дроны снова атаковали российскую энергетику

Украинские беспилотники в очередной раз атаковали глубокие тылы РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БпЛА – над территорией Ростовской области; 25 БпЛА – над территорией Волгоградской области; семь – над территорией Астраханской, пять – над территорией Воронежской, четыре – над территорией Белгородской и два над территорией Курской области», – сообщает Минобороны РФ.

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