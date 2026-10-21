41-летний житель северо-востока Москвы попытался похитить деньги соседки с помощью двойника. Скриншот: ГУ МВД по Москве Как сообщили «livenews24» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, мужчина узнал, что его пожилая соседка по дому на проспекте Мира скончалась.