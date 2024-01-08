Киркоров отдаст часть доходов пострадавшим жителям Белгорода

Певец пожертвует гонорар за участие в шоу «Новогодняя Маска»Певец Филипп Киркоров пообещал передать гонорар за участие в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от ударов ВСУ в новогодние праздники.
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