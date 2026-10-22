Юлия Барановская и Янина Студилина вышли на подиум на показе Bosco в ГУМе. Для бренда также дефилировали Алла Сигалова, Арина Шарапова и Екатерина Скулкина, а за шоу из зала наблюдали Владислав Лисовец и Лина Дембикова.
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