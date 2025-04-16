Театр абсурда
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Театр абсурда

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Москва сфокусировалась на США и уже не обращает внимания на тявканье Киева

Москва сфокусировалась на США и уже не обращает внимания на тявканье Киева

Политнавигатор Москва не собирается в одностороннем порядке отказываться от своих преимуществ без каких-либо уступок со стороны Белого дома.

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