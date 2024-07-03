«Москвич» может стать пивным брендом

Холдинг «Объединенные пивоварни», созданный группой «Арнест» на базе российских активов нидерландской Heineken, обратился в Росаккредитацию для получения одобрения на выпуск пива под брендом «Москвич», пишет «Ъ».
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