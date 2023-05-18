Военное обозрение

3 417 подписчиков

Американская пресса: США пока не разрешают проводить обучение украинских летчиков на самолетах F-16 европейских стран

Американская пресса: США пока не разрешают проводить обучение украинских летчиков на самолетах F-16 европейских стран

Украинские летчики вряд ли смогут начать подготовку на истребителях F-16, находящихся на вооружении военно-воздушных сил европейских государств – союзников США из-за позиции Вашингтона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх