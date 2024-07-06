Ужесточение требований к клиентам, новые бонусы и привилегии. Главное о картах за неделю

Люди все реже используют наличные деньги, это затрагивает и несовершеннолетних. Как ребенку грамотно пользоваться банковской картой, чтобы средства были в безопасности, рассказал фаундер финтех-стартапа HalalCard Ислам Ахмедшин.
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