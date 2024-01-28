Милей заявил, что не отступит от обещаний встряхнуть экономику Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с заявлением о том, что намерен выполнить предвыборные обещания, в соответствии с которыми он должен был встряхнуть экономику страны даже на фоне ущерба, который реформы могут нанести государству.
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