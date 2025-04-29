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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педри: "Флик – как отец для игроков "Барсы". Он строгий, но поддержит, когда у тебя плохой период"

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за каталонский клуб 52 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

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