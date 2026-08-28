Russian units from the South group of forces are breaking through the enemy's defensive lines near Slavyansk and Kramatorsk, as a result of which the front line of the Armed Forces of Ukraine in this sector is collapsing.
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