20 фотографий Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу, молодых и влюбленных друг в друга

В середине 90-х Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт были одной из самых красивых пар Голливуда. Оба со светлыми волосами, голубыми глазами и миловидной внешностью, они казались идеальным дополнением друг к другу.
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