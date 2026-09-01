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U.S. military hits Iran targets again; Trump threatens bigger attacks

U.S. military hits Iran targets again; Trump threatens bigger attacks

The U.S. military launched new strikes Tuesday on Iran, attacks that President Donald Trump said were in retaliation for Iran's recent actions.

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