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Татар-информ

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Прокуратура проверяет жалобы жителей казанского общежития на отсутствие воды

Прокуратура проверяет жалобы жителей казанского общежития на отсутствие воды

Прокуратура РТ проводит проверку после жалоб жителей одного из казанских общежитий на отсутствие воды.

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