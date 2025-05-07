ФСБ: на Украине выявили 150 колл-центров, действующих против россиян

Правоохранители выявили от 120 до 150 украинских колл-центров, которые действуют в мошеннических целях против граждан России, при этом аферисты направляют свои «доходы» на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических бандформирований, сообщили в ФСБ РФ.
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