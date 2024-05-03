Московское метро обновит путевые стены на четырех станциях

Столичный метрополитен планирует проведение ремонтных работ на четырех станциях. В ближайшие два года обновления коснутся «Третьяковской», «Беговой», «Бибирево» и «Рязанского проспекта», где будет произведена замена керамической плитки и мраморных панелей.
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