Московское метро обновит путевые стены на четырех станциях

Столичный метрополитен планирует проведение ремонтных работ на четырех станциях. В ближайшие два года обновления коснутся «Третьяковской», «Беговой», «Бибирево» и «Рязанского проспекта», где будет произведена замена керамической плитки и мраморных панелей.