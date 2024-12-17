30 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Алматы

Стеллажи магазина горели в многоквартирном жилом доме Наурызбайского района утром 17 декабря. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сегодня утром в Наурызбайском районе произошло возгорание стеллажей магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Жунисова.