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30 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Алматы

30 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Алматы

Стеллажи магазина горели в многоквартирном жилом доме  Наурызбайского района утром 17 декабря. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК,  сегодня утром в Наурызбайском районе произошло возгорание стеллажей магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Жунисова.

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