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Новости для Фанов

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Как родилась «Джулия»: история взлёта группы «А’Студио» и судьба Батырхана Шукенова

Как родилась «Джулия»: история взлёта группы «А’Студио» и судьба Батырхана Шукенова

Есть песни, которые становятся не просто хитами, а своего рода культурным кодом целого поколения. Они возникают будто из ниоткуда, но при этом удивительно точно попадают в нерв времени.

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