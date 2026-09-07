Гороскоп на 8 сентября 2026 года для всех знаков зодиака

Вторник, 8 сентября, может начаться вполне обычно, но уже к середине дня планы у многих изменятся. Причиной станет разговор, неожиданная новость или предложение, которое потребует быстрого решения.
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