Дженнифер Лопес объяснила наконец, почему она решила расстаться с Аффлеком

Бен был потрясен решением певицы показать всем его письма. Дженнифер Лопес решилась на откровенное признание LEGION-MEDIAС тех пор как в начале 2000-х потерпел крушение громкий роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, все ломали голову над тем, почему же все-таки это произошло.