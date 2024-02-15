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Дженнифер Лопес объяснила наконец, почему она решила расстаться с Аффлеком

Дженнифер Лопес объяснила наконец, почему она решила расстаться с Аффлеком

Бен был потрясен решением певицы показать всем его письма. Дженнифер Лопес решилась на откровенное признание LEGION-MEDIAС тех пор как в начале 2000-х потерпел крушение громкий роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, все ломали голову над тем, почему же все-таки это произошло.

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