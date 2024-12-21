Попытки поджога или взрыва банкоматов, отделений банков, военкоматов и торговых центров, состоявшиеся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге 20 – […] The post В двух столицах за два дня задержаны 19 поджигателей appeared first on Медиакратия.
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