Попытки поджога или взрыва банкоматов, отделений банков, военкоматов и торговых центров, состоявшиеся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге 20 – […] The post В двух столицах за два дня задержаны 19 поджигателей appeared first on Медиакратия.