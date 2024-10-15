Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зампред ЦВС КНР: надо продвигать отношения между армиями Китая и России

Зампред ЦВС КНР: надо продвигать отношения между армиями Китая и России

В ходе встречи с главой Минобороны России Андреем Белоусовым 15 октября заместитель председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики Чжан Юся подчеркнул необходимость углубления сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

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