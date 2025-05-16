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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области продолжают правовое просвещение молодежи

В рамках профилактической работы, направленной на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, заместитель начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти организации оперативно-профилактических операций и административной практики Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области подполковник полиции Галина Сагайдачная провела встречу с учащимися 8-х и 9-х классов лицея № 50.

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