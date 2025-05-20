Миронов: Трамп понял, что с Россией нужно сотрудничать, а не воевать

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал важным шагом в сторону возможного урегулирования конфликта на Украине.
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