«Эпический драп из мясорубки, хоронили на ходу»: Сотни солдат ВСУ попали в ужас возле Зеленого Шляха: Карта боевых действий на Украине, к утру 20.10.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 20 октября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 20.
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