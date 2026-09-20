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Царьград

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Из-за атаки БПЛА в аэропортах Москвы задержали более 400 рейсов

Из-за атаки БПЛА в аэропортах Москвы задержали более 400 рейсов

Как работают московские аэропорты после беспрецедентного удара ВСУ.Из-за рекордной по масштабу атаки беспилотников ВСУ в ключевых воздушных гаванях Москвы с начала суток зафиксированы сбои в расписании.

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