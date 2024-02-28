Гагин: ВС РФ подошли к Часову Яру в ДНР

РИАМО - 28 фев. Российские войска подошли к городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, который находится под контролем ВСУ, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с РИА Новости.
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