Гагин: ВС РФ подошли к Часову Яру в ДНР

РИАМО - 28 фев. Российские войска подошли к городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, который находится под контролем ВСУ, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с РИА Новости.