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Антикор прокомментировал видео с бегством "сотрудника" от полиции в Карагандинской области

Антикор прокомментировал видео с бегством "сотрудника" от полиции в Карагандинской области

Видео с полицейской погоней за, как утверждалось в соцсетях, "сотрудником Антикора" прокомментировали в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области, передает телеканал "Астана".

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