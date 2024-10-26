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FiNE NEWS

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Тайвань получил разрешение на покупку NASAMS 3

Тайвань получил разрешение на покупку NASAMS 3

Пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS (с) архивное фото. Администрация острова Тайвань получила разрешение от правительства США на приобретение зенитных ракетных комплексов NASAMS в последней модификации.

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