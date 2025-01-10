Соседские свиньи напали на пожилую женщину и загрызли ее

В штате Огайо, США, пожилую женщину погубили соседские свиньи. Об этом сообщает WBNS. 75-летняя Ребекка Вестергаард Ригни должна была прийти к родственникам в Рождество 25 декабря, однако так и не появилась на празднике.
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