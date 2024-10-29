Пятая Варшавянка Тихоокеанского флота продолжила тренировки на Балтике

В акватории Балтийского моря экипаж дизель-электрической подлодки «Можайск» проекта 636.3 (шифр «Варшавянка»), построенной для Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях», выполнил условную торпедную стрельбу из подводного положения по условному противнику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В России усложнили жизнь мигрантам, желающим заключить фиктивный брак
- Морпехи без потерь разгромили опорный пункт ВСУ в Курской области
- Наступление на всех фронтах и рекордные потери ВСУ: новости СВО от 23 октября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 972 день спецоперации России на Украине
Свежие комментарии