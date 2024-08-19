Археологи нашли на смоленских болотах камень-человечек (фото)

И древний клык кабана Археологи Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в этом полевом сезоне отправились на раскопки в Смоленскую область, где совершили ряд уникальных находок.
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