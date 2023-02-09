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Рэшфорд – первый после Руни игрок «МЮ», забивший на «Олд Траффорд» в 6 матчах АПЛ подряд

Маркус Рэшфорд поразил ворота «Лидса» в матче чемпионата Англии (2:2). Форвард стал первым за последние 11 лет игроком «Манчестер Юнайтед», забившим на «Олд Траффорд» в 6 играх АПЛ подряд.

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