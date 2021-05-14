Неделя в ЕАО: эхо трагедии в Казани, холод в детсадах, проезд подешевеет, Амур наступает

Дайджест самых резонансных и обсуждаемых событий региона на ленте информагентства ИА ЕАОMedia . Подешевеет и вернется к 20 рублям стоимость вечернего проезда в автобусах Биробиджана В Биробиджане изменится стоимость проезда в автобусах вечером.