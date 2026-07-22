Иордания: Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ранее в тот же день нанес удары беспилотников и ракет по авиабазе принца Хасана возле Сафави, провинция Мафрак, а также по авиабазе короля Фейсала возле Аль-Джафра, провинция Маан.
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