Марк Аллен терпит поражение от Ронни О’Салливана по итогам второй сессии 1/8 финала Чемпионата Мира по снукеру 2022

По итогам второй сессии 1/8 финала Чемпионата Мира по снукеру 2022 Марк Аллен терпит жестокое поражение от Ронни О’Салливана со счетом 12-4, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан и Марк Аллен (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Первый игрок мира Ронни О’Салливан сохранил свои шансы выйти в четвертьфинал Чемпионата Мира 2022 по снукеру после того, как по итогам второй сессии обыграл Марка Аллена со счетом 12–4.