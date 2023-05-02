Юрист: готовить шашлык на даче можно на расстоянии 5 м от постройки

С 1 марта в правила противопожарного режима внесли изменения. Теперь приготовить еду на открытом огне или углях с использованием, например, мангала можно на расстоянии 5 м от постройки, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.
С 1 марта в правила противопожарного режима внесли изменения. Теперь приготовить еду на открытом огне или углях с использованием, например, мангала можно на расстоянии 5 м от постройки, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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