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Юрист: готовить шашлык на даче можно на расстоянии 5 м от постройки

Юрист: готовить шашлык на даче можно на расстоянии 5 м от постройки

С 1 марта в правила противопожарного режима внесли изменения. Теперь приготовить еду на открытом огне или углях с использованием, например, мангала можно на расстоянии 5 м от постройки, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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